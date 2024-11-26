В Грузии отказались слушать ультиматумы Запада

Грузия на пути в Европейский союз готова к конструктивному диалогу с партнерами, но не будет слушать ультиматумы. Об этом заявила кандидат на пост министра иностранных дел республики Мака Бочоришвили. Ее слова цитирует газета «Взгляд». При этом, по ее словам, страна «продолжит необратимый курс евроинтеграции».

«Надеюсь, что после утверждения в ЕС нового состава комиссий мы сможем интенсивно работать с соответствующими службами Еврокомиссии, чтобы в течение последующих четырех лет, наряду с другими странами-кандидатами, продолжать путь к членству в ЕС», — сказала Бочоришвили.

Она также пообещала создавать новые платформы для консультаций с европейскими партнерами.

25 ноября парламент Грузии одиннадцатого созыва, сформированный по итогам парламентских выборов 26 октября, приступил к выполнению обязанностей. Его спикером был переизбран Шалва Папуашвили.

26 ноября Папуашвили предложил депутатам провести выборы президента республики 14 декабря 2024 года. В таком случае инаугурация нового грузинского лидера, согласно законодательству, состоится 29 декабря.

Ранее российских туристов призвали избегать людных мест в Грузии.