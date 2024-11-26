Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российских туристов призвали избегать людных мест в Грузии

«Известия»: россиян призвали воздержаться от посещения людных мест в Грузии

close
РИА Новости

Российских граждан, находящихся в Грузии, призвали проявлять осторожность и избегать посещения многолюдных мест. Данное предупреждение было сделано в секции интересов России при швейцарском посольстве в Грузии, сообщает издание «Известия».

При этом дипломаты отметили, что текущее политическое напряжение в стране не представляет непосредственной угрозы для российских туристов.

«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся на территории Грузии, по возможности избегать мест массового скопления народа, а также зон проведения демонстраций и акций протеста», — добавили они.

Кроме того, сотрудники дипломатической миссии подчеркнули, что по состоянию на вечер понедельника, 25 ноября, не было зарегистрировано обращений от граждан России в связи с массовыми политическими мероприятиями.

26 октября состоялись выборы в парламент Грузии. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Вечером 24 ноября в центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами выборов, начали марш в сторону парламента республики. Толпа протестующих шла по проезжей части. Некоторые участники акции держали в руках флаги Украины, Европейского союза и НАТО.

Ранее в Грузии назвали вступление в НАТО и ЕС приоритетом для страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами