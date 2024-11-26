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Выборы президента Грузии предложили провести в декабре

Спикер парламента Папуашвили: выборы президента Грузии могут провести 14 декабря

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Shalva Papuashvili/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил депутатам провести выборы президента республики 14 декабря 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Если выборы будут назначены на 14 декабря, то инаугурация нового президента Грузии, согласно грузинскому законодательству, состоится 29 декабря, уточнил спикер.

25 ноября парламент Грузии одиннадцатого созыва, сформированный по итогам парламентских выборов 26 октября, приступил к выполнению обязанностей. Его спикером был переизбран Папуашвили.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября 2024 года. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Ранее правящая в Грузии партия выбрала премьера и спикера парламента.

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