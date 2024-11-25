Парламент Грузии XI созыва приступил к работе, его спикером стал Папуашвили

Парламент Грузии XI созыва, сформированный по итогам парламентских выборов 26 октября, приступил к выполнению обязанностей. Трансляция с первым заседанием состоялась на сайте парламента.

Депутаты большинством проголосовали за постановление о признании своих же прав и полномочий. Согласно грузинской конституции, после избрания парламента правительство страны снимает с себя полномочия. Все министры получают статус врио до утверждения нового кабмина.

Спикером парламента Грузии был переизбран Шалва Папуашвили. Его кандидатура на пост председателя парламента была единственной.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

25 ноября сообщалось, что выборы президента Грузии и инаугурация должны состояться в 2024 году. Точная дата проведения голосования будет назначена во вторник, 26 ноября.

Ранее правящая в Грузии партия выбрала премьера и спикера парламента.