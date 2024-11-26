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Байден не удержался от слез на прощальном ужине в Белом доме

Daily Mail: на прощальном ужине в Белом доме Байден не удержался от слез

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Andrew Harnik/AP

Уходящий президент США Джо Байден не удержался от слез на прощальном ужине в Белом доме. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Издание отметило, что на ужине жена уходящего президента Джилл Байден вспоминала годы работы мужа, включая его пребывание на посту президента в 2020 – 2024 годах. В это время сам Джо Байден «был переполнен эмоциями» и не удержался от слез.

«То, что я наблюдала на протяжении более 40 лет, невероятно. Джо, то, что ты сделал за последние четыре года, захватывает дух», — сказала Джилл Байден.

В свою очередь, сам Джо Байден назвал свое пребывание у власти «честью и гордостью всей жизни».

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Изначально от демократов на пост повторно выдвигался Джо Байден, но затем он вышел из президентской гонки.

Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и его жена посетят инаугурацию Трампа.

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