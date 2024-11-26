Байден посетит инаугурацию Трампа

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл посетят инаугурацию 47-го президента Дональда Трампа, которая пройдет в январе 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс журналистам, передает ТАСС.

«Президент пообещал, что он будет присутствовать на инаугурации вне зависимости от того, кто победит на выборах, он и первая леди выполнят это обещание и посетят инаугурацию», — сказал он.

Действующий президент рассматривает посещение инаугурации своего преемника как демонстрацию приверженности демократическим ценностям, отметил Бейтс.

Он добавил, что администрация Байдена продолжит содействовать упорядоченной и эффективной передаче полномочий.

Инаугурация Трампа состоится в январе 2025 года. РИА Новости сообщало, что на западной стороне Капитолийского холма начали возводить части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии. Агентство отметило, что для мероприятия задействуют все пространство Национальной аллеи от Капитолия до мемориала Линкольну.

Ранее в Кремле заявили, что Байден оставит Трампу «неудобное наследие».