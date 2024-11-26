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Польский генерал рассказал о проблемах для Украины из-за «Орешника»

Генерал Скшипчак заявил о серьезной проблеме для Украины из-за «Орешника»

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Использование Россией ракеты «Орешник» для удара по военной цели на Украине представляет собой серьезную проблему для Киева. Об этом в беседе с порталом fronda.pl заявил польский генерал, замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

«Это (запуск «Орешника». — прим. ред.) серьезная проблема для украинцев», — подчеркнул военный.

По словам Скшипчака, те системы разведки, которыми располагает Украина или которые «работают на Украину», не могут обнаружить такой типа ракеты.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что «Орешник» является щитом России и поддерживает мир во всем мире. Володин также попросил коллег высказать слова благодарности и поддержки разработчикам оружия.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий Орешник».

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Операция на Украине
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