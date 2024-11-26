Володин назвал «Орешник» щитом России

Новейшая ракета средней дальности «Орешник» является щитом России и поддерживает мир во всем мире. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«А также поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса «Орешник»: инженеров, рабочих, ученых, это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всем мире», — заявил он.

Володин также попросил коллег высказать слова благодарности и поддержки разработчикам оружия.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

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Ранее лидер СРЗП Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий Орешник».