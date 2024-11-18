Дегтярев заявил о сближении с МОК в вопросе допуска российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что наметилось сближение с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов на турниры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, диалог с представителями организации ведется непублично на нейтральных территориях.

«Встречаюсь с международными чиновниками, есть разные средства связи. Сближение позиций началось. Я считаю, надо заканчивать с обвинениями, оскорблениями, надо начать движение по смягчению позиций МОК», — заявил Дегтярев.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Владимир Путин сравнил МОК с цирковыми артистами.