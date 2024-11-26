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Песков рассказал об ожиданиях от заседания совета Украина — НАТО

Песков: Кремль не ожидает судьбоносных решений на заседании НАТО по Украине

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Yves Herman/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, что Кремль не ожидает судьбоносных решений на заседании совета Украина — НАТО, который пройдет в Брюсселе на уровне послов.

По его словам, скорее всего, на заседании продолжится обсуждение того статуса-кво, который есть.

До этого стало известно, что совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой ракеты по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на совете Украина — НАТО надеется на конкретные результаты на фоне удара «Орешником» по территории республики. По его словам, в фокусе встречи будет усиление оборонных способностей и «воздушного щита» Украины. Кроме того, Киев поставит вопрос об «ограничении российских возможностей» создавать ракеты, подобные «Орешнику», и уменьшении других возможностей оборонной промышленности.

Сибига подчеркнул, что в Киеве надеются на «конкретные, содержательные результаты» после проведения заседания совета Украина — НАТО.

Ранее в США заявили о проблемах в руководстве НАТО.

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