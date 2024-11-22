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Глава МИД Украины понадеялся на «результаты» от встречи с НАТО после удара «Орешником»

Министр Сибига потребовал от НАТО ограничить ВПК России после удара «Орешником»

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на предстоящем совете Украина—НАТО надеется на конкретные результаты на фоне удара «Орешником» по территории республики. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, в фокусе встречи будет усиление оборонных способностей и «воздушного щита» Украины. Кроме того, Киев поставит вопрос об «ограничении российских возможностей» создавать ракеты, подобные «Орешнику», и уменьшении других возможностей оборонной промышленности.

Сибига подчеркнул, что в Киеве надеются на «конкретные, содержательные результаты» после проведения заседания совета Украина--НАТО.

До этого стало известно, что совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой ракеты по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина.

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