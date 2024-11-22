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НАТО и Украина проведут экстренное заседание из-за «Орешника»

AFP: НАТО и Украина проведут экстренное заседание из-за удара «Орешника»

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой ракеты по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пишет ТАСС со ссылкой на французское агентство AFP.

По данным AFP, заседание состоится 26 ноября. Участники собираются оценить удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты по Украине.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что армия атаковала завод «Южмаш» в городе Днепре с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, даже современные западные системы ПВО не способны спасти от таких ударов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что РФ не предупреждала США об ударе «Орешником» по Украине, поскольку у страны «нет такого обязательства». Вскоре Песков сделал новое заявление: уведомление США было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска ракеты.

Подробнее о запуске новой баллистической ракеты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков объяснил, почему Россия предупредила США о запуске «Орешника».

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