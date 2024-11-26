В США заявили о проблемах в руководстве НАТО

В США и НАТО в настоящее время наблюдается отсутствие стабильного руководства, а действующий президент США Джо Байден вызывает серьезные опасения. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пишет РИА Новости.

«Прямо сейчас Вашингтон остался без руля. Мы не знаем, находится ли президент Байден в должной физической или умственной форме, потому что мы не слышим его, мы видим картинки, которые абсолютно тревожны», — заявил он.

Сакс считает, что как в стране, так и в НАТО отсутствует эффективное руководство. «Мы даже не в курсе, кто принимает важные решения в Соединенных Штатах, и это действительно настораживает», — добавил он.

Кроме того, экономист подчеркнул, что Байден до сих пор не объяснил американскому народу, почему он разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для атак на территории России.

«Важно, чтобы президент Соединенных Штатов объяснил населению, почему принимаются такие значительные решения, как это, принятое несколько дней назад», — заключил профессор.

Сегодня американский журнал National Review написал, что подход действующего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Киева является безответственным и ставит под сомнение его стратегическое мышление.

Ранее стало известно, что НАТО считает активность России и Китая в Арктике «плохой новостью».