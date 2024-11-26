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Песков прокомментировал опасения западных политиков по возможной ядерной эскалации

Песков заявил, что на вопрос о возможности начала ядерной войны ответит Запад

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опасения ряда западных политиков относительно того, что между РФ и их странами может начаться ядерная эскалация.

21 ноября Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

«Нужно читать соответствующие документы, которые были приняты в России за последние недели. Нужно внимательно слушать заявление президента [РФ Владимира] Путина. Нужно внимательно оценивать действия властей, коллективного Запада, которые вовлечены в эти конфликты. Тогда можно будет легко ответить на этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее глава МИД Сергей Лавров предостерег НАТО от ударов по России.

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