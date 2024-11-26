Кремль отреагировал на подтверждение Штатами решения по дальнобойному оружию

Россия не сомневается, что на Западе услышали позицию страны по применению ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать подтверждение Соединенными Штатами решения по ракетам ATACMS.

«Достаточно четко была озвучена позиция РФ. Мы не сомневаемся, что тезисы были хорошо услышаны странами коллективного Запада. Мы констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает идти по пути эскалации», — сказал представитель Кремля.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США дала Украине указания по выбору целей для ударов американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

Также Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты.

Ранее сообщалось, что Пентагон пока не смог оценить ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник».