В США признались, что помогали ВСУ с целями для ударов ракетами ATACMS по России

Администрация США дала Украине указания по выбору целей для ударов американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей. Они могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости», — сказал он.

Также Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин заявлял, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты в Брянской и Курской областях. По его словам, в последнем регионе был атакован командный пункт группировки войск «Север».

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.