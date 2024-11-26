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Стало известно, когда закроют генконсульство России в Познани

РИА Новости: консульство России в польской Познани прекратит работу 28 ноября

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Генеральное консульство России в Познани/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генконсульство России в Познани прекратит работу 28 ноября. Об этом сообщил РИА Новости российский посол в Польше Сергей Андреев.

По его словам, российские дипломаты сначала выедут в Варшаву, а 29 ноября вылетят в Калининград.

28 октября сообщалось, что польские власти распорядились до конца ноября закрыть генконсульство России в Познани.

За четыре дня до этого пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десяти сотрудникам генерального консульства России в Познани придется покинуть Польшу. По его словам, в списке три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но теперь не получат.

Уже в ноябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил закрыть все находящиеся в стране консульства России. Он обвинил Россию в неких «актах саботажа в Европе» и провокациях.

Ранее Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе.

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