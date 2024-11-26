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Директор ФСБ предупредил об угрозе команды Байдена для мира

Глава ФСБ Бортников: команда Байдена может максимально обострить ситуацию в мире

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Evan Vucci/Reuters

Команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире. Такое мнение высказал директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании СОРБ государств — стран СНГ в Москве, передает ТАСС.

По мнению Бортникова, маловероятно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп как-то изменит внешнюю политику Вашингтона.

Директор ФСБ не исключил, что администрация Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для США регионах Евразии, прежде всего в бывших странах СССР, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии.

Бортников считает, что основная цель Байдена и его сторонников — затруднить команде Трампа потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем. Первый шаг на пути к этому уже был сделан, когда Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавил глава ФСБ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег НАТО от ударов по России.

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