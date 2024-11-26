В Москве открылось заседание глав служб безопасности стран СНГ

В Москве открылось совещание глав органов безопасности и разведслужб государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам разведывательной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что в ходе совещания будут рассмотрены итоги совместной работы, обсуждены задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.

В совещании примут участие делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал и позволяет увереннее проходить через турбулентные времена.

До этого российский глава государства Владимир Путин заявил, что страны СНГ в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее генпрокурор РФ предложил реформировать совет прокуроров СНГ.