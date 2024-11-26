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Шольц ответил на обвинения в том, что говорил с Путиным ради рейтинга

Шольц отверг заявления о том, что позвонил Путину ради рейтинга

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Утверждения о том, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был частью предвыборной кампании немецких социал-демократов, неверны. Об этом в беседе с ZDF заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Нет… я думаю, граждане относятся к этому более серьезно. Они считают, что это (вести переговоры. – прим. ред.) нужно делать», – ответил глава немецкого кабмина на предположение ведущей телеканала о том, что его разговор с президентом России был частью предвыборной кампании Шольца.

Шольц добавил, что рассматривает свое решение позвонить Путину как ответственный шаг, поскольку даже при самой сложной ситуации необходим диалог политических сторон.

До этого Шольц в рамках одного из итоговых мероприятий саммита G20 в Бразилии заявил о растущей геополитической напряженности в международных отношениях.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине.

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