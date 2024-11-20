Канцлер ФРГ указал на растущую геополитическую напряженность

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках одного из итоговых мероприятий саммита G20 в Бразилии заявил о растущей геополитической напряженности в международных отношениях, сообщает Reuters.

«Ветер в международных отношениях становится все более резким <...> Становится ясно, насколько геополитическая напряженность также оказывает влияние на G20», — отметил Шольц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что в итоговом коммюнике саммита не прописано право Израиля на самооборону и ответственность ХАМАС за эскалацию на Ближнем Востоке. Кроме того, он указал, что в документе должным образом не прописана роль России в конфликте на Украине.

До этого издание Bild писало, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не обсуждал в ходе своего недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поставки Киеву ракет Taurus, однако «ссорился» из-за этого с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».