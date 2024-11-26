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Лавров рассказал о связях Украины с террористами

Лавров: Украина сотрудничает с международными террористическими организациями

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Власти Украины сотрудничают с международными террористическими организациями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

В ноябре глава малийского МИД Абдулай Диоп заявлял, что судебные органы Мали ведут самостоятельное и независимое расследование связей Украины с террористическими формированиями на территории страны, однако при необходимости могут запросить помощь России в этом вопросе.

9 ноября Диоп сообщил, что террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Дипломат признал, что этот факт вызывает у властей серьезную обеспокоенность.

Лавров также называл бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах, где идет борьба с законным правительством.

Ранее в Ливии выразили опасение, что террористам Африки на руку хаос на Украине.

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