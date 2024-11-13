Мали может обратиться к России по вопросу связей Украины с террористами Африки

Судебные органы Мали ведут самостоятельное и независимое расследование связей Украины с террористическими формированиями на территории страны, однако при необходимости могут запросить помощь России в этом вопросе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп.

«Если им (судебным органам Мали. — Прим. ред.) потребуется помощь, они ее попросят. Естественно, наши различные ведомства продолжают совместную работу по урегулированию этой ситуации», — отметил министр.

До этого спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел Михаил Богданов заявлял, что Россия поддерживает обращение Мали в Совет Безопасности (СБ) ООН по поводу поддержки Украиной террористов в регионе Сахеля.

10 ноября глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что СБ ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Украины из-за поддержки ею терроризма в Африке.

9 ноября Диоп сообщил, что террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Дипломат признал, что этот факт вызывает у властей серьезную обеспокоенность.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.