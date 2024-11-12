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В Ливии выразили опасение, что террористам Африки на руку хаос на Украине

И.о. главы МИД аль-Баур: террористы Африки могут использовать хаос на Украине

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Африканские террористы могут использовать нестабильность на Украине в своих целях. Об этом заявил ТАСС и.о. главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур.

«Из-за того, что <…> есть хаос <…> на Украине, не исключено, что некоторые стороны могут воспользоваться этой ситуацией», — отметил он.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что у террористических группировок нет сильной поддержки. Тахер аль-Баур обратил внимание, что главным условием и основой для безопасности Ливии является сильная власть, которая может контролировать все границы государства.

До этого он заявил, что правительство Ливии не поддерживает отношения с украинскими властями. Дипломат обратил внимание, что ливийский народ отвергает терроризм. Аль-Баур напомнил, что в 2015 году некоторые города в Ливии были под властью ИГ (организация запрещена в России) — это Дерна и Сирт. Но в стране категорически отвергли экстремизм.

Ранее временное правительство Ливии выразило заинтересованность в присоединении к БРИКС.

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