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Песков оценил сотрудничество стран СНГ в сложные времена

Песков: сотрудничество в СНГ позволяет проходить через турбулентные времена

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Petrov Sergey/Global Look Press

Сотрудничество в Содружестве Независимых Государств (СНГ) имеет глубокий потенциал, оно позволяет увереннее проходить через турбулентные времена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Звезда».

Он подчеркнул, что в рамках саммита СНГ на встрече в узком составе обсуждалось, что сотрудничество имеет очень глубокий потенциал.

Песков добавил, что подобная синергия от кооперации государств позволяет странам СНГ проходить через «турбулентные времена».

Также представитель Кремля заявил, что отношения лидеров стран СНГ испытаны годами и сложными процессами в мире.

8 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны СНГ в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом. Также Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ.

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