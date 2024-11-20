Генпрокурор РФ предложил реформировать совет прокуроров СНГ

Генпрокурор России Игорь Краснов выступил с предложением провести реформу Координационного совета генеральных прокуроров стран-участниц СНГ (КСГП). Об этом он сообщил на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым в Ташкенте, передает РИА Новости.

По его словам, реформирование необходимо для более быстрого реагирования на общие вызовы и угрозы.

«Я считаю, что настало время реформировать Координационный совет генеральных прокуроров», — заявил Краснов.

Он уточнил, что предлагает расширить секретариат КСГП представителями всех генеральных прокуратур государств-участников содружества.

По словам генпрокурора, преобразования пойдут на пользу всем участникам объединения. Он добавил, что повышению практической составляющей работы совета будет способствовать участие в его заседаниях представителей органов отраслевого сотрудничества, среди которых представители финансовой разведки и налоговые органы.

До этого сообщалось, что Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Приказы были подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур, а также нескольких районных ведомств.

Ранее стало известно, что страны — члены СНГ намерены усовершенствовать Объединенную систему ПВО.