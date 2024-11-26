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В Госдуму внесут проекты об ограничении получения мигрантами ВНЖ

В Госдуму внесут законопроект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли пакет законопроектов, в которых предлагается запретить получение ВНЖ или гражданства Российской Федерации трудовым мигрантам, привлекаемым в рамках организованного набора. Об этом сообщает РИА Новости.

Также депутаты предложили запретить въезд в РФ членам семей и близким родственникам иностранных работников. Кроме того, «Справедливая Россия — За правду» призвала ограничить продолжительность пребывания трудового мигранта в России сроком действия трудового договора, по истечении которого иностранец должен покинуть территорию страны.

В проекте также говорится, что работодатель будет обязан обеспечить обратный выезд своего иностранного работника из страны и запретить ему переходить на работу к другому работодателю на территории РФ.

25 ноября правительство не поддержало запрет привозить свои семьи в Россию трудовым мигрантам.

В ноябре председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

Ранее в российском регионе зафиксировали вспышку сифилиса среди мигрантов.

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