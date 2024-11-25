В российском регионе зафиксировали вспышку сифилиса среди мигрантов

В Свердловской области выросло число зафиксированных случаев сифилиса среди мигрантов. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института экономики УрО РАН, экс-главврача областного кожвендиспансера Николая Струина.

Специалист отметил, что за первые три месяца 2024 года в регионе зафиксировали 42 случая сифилиса. За полгода число выявленных случаев заболевания выросло до 78, а за восемь месяцев — до 151 случая.

— Это уже превышает число зарегистрированных случаев сифилиса у иностранцев за весь 2023 год на 11,1 процента, и всего за июль — август увеличилось в два раза против цифр полугодия текущего года, — сказал Струин.

Медик добавил, что подобная тенденция наблюдается после отмены пандемийных ограничений. При этом Струин предположил, что официальные данные могут быть занижены. По его словам, это связано с тем, что некоторые иностранные граждане обращаются в частные клиники, которые могут скрывать информацию о больных.

До этого дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский перечислил «Газете.Ru» признаки, по которым можно заподозрить у себя сифилис.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сумму ущерба от инфекционных заболеваний в России.