Правительство не поддержало запрет привозить свои семьи трудовым мигрантам

Законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию нуждается в существенной доработке. Такое мнение содержится в отзыве правительства, сообщает РИА Новости.

В кабмине полагают, что планируемые изменения могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ.

19 августа группа депутатов Государственной думы от ЛДПР предложила законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.

Законопроект предполагает запрет на въезд в страну иностранцам, если они являются родственниками работающих в России. Это касается низкоквалифицированных специалистов, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям», — пояснял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что после ужесточения законов российским компаниям не хватает мигрантов.