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В Госдуме ответили на заявление адмирала НАТО об ударах по России

Депутат Шхагошев: НАТО шантажирует российской угрозой для пополнения арсеналов

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Военный комитет НАТО шантажирует якобы «растущей российской угрозой» для пополнения своих запасов оружия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

«Лучшей уловки для военного комитета НАТО, чем идея нападения России, и искать не надо для пополнения истощенных запасов оружия, ПВО и других вооружений», — сказал Шхагошев.

В понедельник глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта.

Бауэр отметил, что в настоящее время члены альянса должны «восполнить операционные запасы оружия», а также увеличить инвестиции в силы противовоздушной обороны (ПВО).

Адмирал также призвал руководителей крупнейших западных компаний подготовиться к военному сценарию производства.

Ранее в НАТО отвергли обвинения в провоцировании конфликта на Украине.

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