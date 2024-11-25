Обвинения в адрес НАТО в провоцировании конфликта на Украине – это «самый большой нонсенс». Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе конференции в Брюсселе.

«Я могу сказать, что это самый большой нонсенс, который я слышал… Мы не совершали экспансию на Восток, страны сами выражают желание присоединиться к нам... Нельзя говорить, что мы вынуждали страны присоединяться к нам, это не так», — заявил он.

По словам адмирала, страны сами делали выбор между нейтралитетом или присоединением к другим блокам. Он добавил, что это согласуется с основанным на правилах миропорядком. Бауэр добавил, что «оборонительный союз» НАТО не представляет угрозу для России, поскольку никто не собирается нападать на РФ.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уходящая команда президента США Джо Байдена продолжает усиливать напряженность, поскольку она представляет собой партию, ориентированную на военные действия. По его словам, для США Украина представляет собой инструмент, позволяющий продолжать военные действия с целью нанесения стратегического удара по РФ.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.