В НАТО призвали бизнес готовиться к военному сценарию

Руководителям крупнейших западных компаний следует быть готовы к военному сценарию производства. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, его слова приводит Reuters.

Адмирал призвал предприятия в случае необходимости соответствующим образом скорректировать свои производственные и распределительные мощности. Это необходимо сделать, чтобы быть менее уязвимыми для якобы шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай, считает собеседник агентства.

«Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены, несмотря ни на что, то это станет ключевой частью нашего сдерживания», — заявил Бауэр.

Адмирал также указал, что в гипотетических военных действиях, которые могут быть, будут использоваться «все имеющиеся инструменты» давления. В качестве примера военный привел растущее число актов саботажа, а также поставки энергии в Европу.

Среди прочего глава военного комитета НАТО отметил зависимость Запада от поставок из Китая. Бауэр уточнил, что в стране производится порядка 60% всех редкоземельных материалов, а обрабатывается 90%. Адмирал указал, что крайне наивно предполагать, что этим не воспользуются. Военный напомнил, что именно экономисты выигрывали войны.

19 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что немецкие военные начали проводить с представителями бизнеса разъяснительные беседы на случай военного конфликта с Россией. В тысячестраничном соответствующем документе по подготовке предпринимательства особое место отводится роли коммерческих компаний и бизнеса в целом.

Ранее в НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и Китая.