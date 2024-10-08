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В России растет дефицит мигрантов на фоне ужесточения законодательства

«Ъ»: российские компании испытывают дефицит иностранных рабочих

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Алексей Майшев/РИА Новости

Более половины российских компаний, которые используют труд мигрантов, не могут нанять иностранных работников в достаточном количестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опросы hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Мигранты являются одним из последних ресурсов наполнения дефицитного рынка труда в России, отмечает газета.

По данным hh.ru, 53% опрошенных компаний испытывают нехватку привлекаемых из-за рубежа рабочих ресурсов, 46% — в той или иной степени удовлетворены текущими объемами найма мигрантов. РСПП представил схожие данные, подчеркивает «Ъ».

Основной проблемой для более чем половины российских компаний, говорится в статье, стало отсутствие необходимых специалистов. Компании жалуются на то, что претенденты на вакансии не могут сдать экзамен по русскому языку. Кроме того, власти ввели ограничения на использование иностранных рабочих, а в некоторых случаях полный запрет.

В прошлом году число иностранных трудовых мигрантов на рынке труда РФ составило около 3,5 млн человек, что почти на 1 млн ниже показателя 2019 года.

В сентябре экономист сообщал, что мигранты стали предпочитать России Южную Корею и Британию.

Ранее аналитики рассказали, откуда чаще всего приезжают трудовые мигранты в РФ.

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