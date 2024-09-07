«Нам не хватает людей»: в ЕР отвергли, а потом поддержали запрет на въезд семьям мигрантов Депутат Васильев: идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания

Руководитель фракции «Единая Россия» в ГД Васильев поддержал идею ЛДПР запретить въезд семьям трудовых мигрантов. При этом в августе он заявлял, что это невозможно, отмечая «нехватку людей». Зампред Совбеза Медведев считает, что мигрантам стоит запретить перевозить с собой свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы, но нужно «заставить учить русский язык» детей-школьников мигрантов.

Вопросы трудовой миграции

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев считает, что предложение фракции ЛДПР об установлении запрета на въезд в Россию членов семьи трудового мигранта заслуживает особого внимания.

По словам парламентария, депутаты фракции «Единая Россия» будут продолжать работу над «законодательным регулированием этого важного вопроса» со своими коллегами из других фракций, а также при совместной работе с российским правительством, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями. Васильев отметил, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина уже создана специальная законотворческая комиссия.

При этом в августе сам же Васильев заявил на панельной дискуссии «Вызовы, стоящие перед политиками будущего» на форуме «Территория смыслов», что Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов .

«Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти… Мы договорились, что будем работать вместе с ними <...> Нам не хватает людей сегодня», — говорил тогда парламентарий.

В августе депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. В документе речь идет о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в РФ только на основании трудового договора или патента. Инициаторы новой нормы считают, что семьи трудовых мигрантов должны ждать тех на родине. В противном случае, приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев создают компактные анклавы, разговаривают на своем языке и пренебрегают интересами местного населения.

Не пускать семьи мигрантов

Володин на этой неделе призвал запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. По мнению парламентария, ответственность за приехавшего в Россию иностранного гражданина должна лежать на предприятии, которое его пригласило.

Володин отметил, что в российском законодательстве есть «пробел», который позволяет мигрантам привозить с собой свои семьи, поэтому в настоящее время этот вопрос находится на обсуждении.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что мигрантам стоит запретить перевозить с собой свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы.

Ввести правила

Больше зампреда Совбеза беспокоится о том, чтобы дети мигрантов, которые получают образование в российских школах, учили русский язык. По его словам, «нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык».

Медведев подчеркнул, что складывается неприятная картина, когда в некоторых классах три четверти учеников, особенно первоклассники, не говорят по-русски.

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев полагает, что страна должна быть открыта для мигрантов, в ней может проживать гораздо больше людей. Но правила пребывания в России для них должны быть довольно жесткими.

Как подчеркнул Фадеев, Россия в настоящее время не может справиться с потоком мигрантов из бывших республик Советского Союза. Поскольку не были выработаны правила, все время возникают проблемы. По словам главы СПЧ, если еще шире открыть границы для мигрантов, то проблемы с ними могут только усилиться.