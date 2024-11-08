Талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов

Талибы (организация запрещена в России) рассчитывают, что после избрания Дональда Трампа президентом США Вашингтон исключит их из списка террористических организаций. Об этом сказал РИА Новости глава политбюро афганского движения «Талибан» Сухейль Шахин.

«Разумеется, сейчас, когда война окончена и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке», — сказал он.

По его словам, именно во время первого президентского срока Трампа США и «Талибану» удалось достичь договоренностей, благодаря которым было остановлено противостояние между ними, чтобы позволило прекратить 20-летнее присутствие американских военных в Афганистане.

7 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что движение «Талибан» скоро будет исключено из списка террористических организаций в России, работа в этом контексте ведется.

В начале августа 2021 года «Талибан» активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. «Талибан» объявил об установлении полного контроля над страной. Впоследствии талибы сформировали новое правительство.

Ранее Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана.