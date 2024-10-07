Ушаков заявил, что «Талибан» скоро исключат из списка террористических организаций в РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) скоро будет исключено из списка террористических организаций в России, работа в этом контексте ведется. Об этом сообщает РИА Новости.

4 октября директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Россия завершает процедуру исключения «Талибана» из списка террористических организаций. По его словам, действия властей Афганистана «направлены на наведение порядка и поддержание стабильности» в государстве.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов также рассказал, что решение исключить «Талибан» из списка террористов уже принято на высшем уровне.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее делегация талибов приехала в Москву.