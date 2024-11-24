Россия готова ускорить снятие террористического статуса с «Талибана»

Россия не намерена искусственно тормозить процесс снятия с движения «Талибан» (организация запрещена в России) статуса террористической организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

По его словам, этот шаг придаст положительный импульс российско-афганскому взаимодействию. Москва уже предпринимает действия для налаживания практического сотрудничества с афганскими властями по взаимным интересам, отметил Руденко. Он уточнил, что на данном этапе говорить об официальном признании действующих афганских властей пока преждевременно.

В октябре помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что процесс исключения «Талибана» из списка террористических организаций близится к завершению.

Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе 2021 года. С тех пор оно сформировало новое правительство и заявило о полном контроле над страной.

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов.