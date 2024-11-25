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Кулеба рассказал, почему Украина не согласится на быстрое решение конфликта

Кулеба заявил, что Киев не согласится на быстрое решение конфликта

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Alina Smutko/Reuters

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил CNN, что Киев вряд ли согласится на быстрое решение российско-украинского конфликта.

«Я не ожидаю быстрого окончания военных действий<...> Что я знаю наверняка, так это то, что, во-первых: Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение [конфликта]», — поделился Кулеба.

Он добавил, что подобное решение дорого обойдется для Украины, а также «ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа планирует уже в 2024 году с действующей администрацией над разрешением украинского конфликта.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.

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