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Во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной для ЕС

Французский политик Филиппо назвал итоги выборов в Румынии пощечиной ЕС и НАТО

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Vincent Isore/Global Look Press

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети X заявил, что результаты первого тура президентских выборов в Румынии являются «великолепной пощечиной для ЕС и НАТО».

«Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах», — поделился политик.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии на президентских выборах.

РИА Новости со ссылкой на ЦИК Румынии сообщало, что пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску получил 43% голосов избирателей в ходе голосования среди граждан Румынии за границей на выборах президента страны.

Ранее стало известно, кто прошел во второй тур выборов президента Румынии.

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