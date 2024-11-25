Стало известно, кто прошел во второй тур выборов президента Румынии

Лидер Социал-демократической партии Румынии и премьер-министр Марчел Чолаку набрал 25% голосов на первом туре выборов главы государства, который состоялся в воскресенье. Эти данные были озвучены Центром городской и региональной социологии (CURS) сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 местного времени (22:00 мск).

Второе место заняла кандидат от правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони, получившая 18,1% голосов.

Результаты, согласно экзитполам CURS, совпадают с данными другого опроса, проведенного Группой Avangarde и Центром международных исследований и анализа (CIRA).

На третьем месте оказался независимый кандидат Кэлин Джорджеску, ранее входивший в националистический «Альянс за объединение румын», который, согласно обоим экзитполам, получил 16% голосов. Явка на выборы составила 52,40% зарегистрированных избирателей.

«Это было голосование за уравновешенность и стабильность», — прокомментировал результаты экзитполов Чолаку.

Он пообещал учитывать мнения всех граждан Румынии, независимо от их политической ориентации, и готов провести переговоры с другими кандидатами, чтобы заимствовать лучшие идеи из их предвыборных программ.

Днем 24 ноября в Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

Ранее сообщалось, что Румыния готовится присоединиться к Шенгенской зоне.