На выборах в Румынии лидирует поддерживающий союз с РФ кандидат

Пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску получил 43% голосов избирателей в ходе голосования среди граждан Румынии за границей на выборах президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Румынии.

После подсчета 92% голосов принимающих участие в выборах за рубежом Джеорджеску оказался на первом месте с 43,5% голосов членов диаспоры, на втором месте — лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 26,1%, третье место получил председатель «Союза за объединение румын» Джордже Симион с 12,2%. На четвертом месте бывший генсек НАТО Мирча Джоанэ, набравший 4,8%, действующий спикер парламента Николай Чукэ получил 4,6%, и, наконец, на шестом месте оказался действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку с 2,91%.

Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря. Кэлин Джеорджеску выступает за союз с Россией, поддерживает традиционные ценности и одобряет политику Румынии во время Второй мировой войны.

Утром 24 ноября в Румынии начали работу 19 тысяч избирательных участков. При этом румынские граждане, проживающие за границей, начали голосовать еще 22 ноября. Для них процедура продлится три дня.

Ранее стало известно, кто прошел во второй тур выборов президента Румынии.