В Кремле отказались называть имя будущего посла России в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал заблаговременно называть имя будущего российского посла в США.

«Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», — сказал представитель Кремля журналистам во время брифинга.

24 ноября газета «Коммерсантъ» писала, что наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла в США является директор департамента Северной Америки МИД РФ, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев.

Издание отмечало, что Дарчиев давно знаком с североамериканской повесткой. После университета он около 10 лет работал в Институте США и Канады в качестве аспиранта и научного сотрудника. Карьера дипломата в МИД РФ началась в 1992 году. Много лет он был связан с департаментом Северной Америки, а также успел побывать советником и советником-посланником российского посольства в США. С 2014 года в течение семи лет Дарчиев был послом РФ в Канаде.

Прошлым российским послом в США был Анатолий Антонов. Он был утвержден на эту должность вместо Сергея Кисляка летом 2017 года. Американская сторона дала агреман несмотря на то, что дипломат находился под санкциями. 5 октября Антонов закончил свою работу в США, а на следующий день вернулся в Москву. Президент РФ Владимир Путин официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.

Ранее в МИД назвали секретом Полишинеля кандидатуру нового посла РФ в США.