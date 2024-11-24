В МИД назвали секретом Полишинеля кандидатуру нового посла РФ в США

В МИД РФ объяснили ТАСС, что публично не комментируют данные о кандидате на пост российского посла в США из-за «законодательных ограничений».

«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

24 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на три осведомленных источника написал, что наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла в США является директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Он давно знаком с североамериканской повесткой. После университета Дарчиев около 10 лет работал в Институте США и Канады в качестве аспиранта и научного сотрудника. Карьера дипломата в МИД РФ началась в 1992 году. Много лет он был связан с департаментом Северной Америки, а также успел побывать советником и советником-посланником российского посольства в США. С 2014 года в течение семи лет Дарчиев был послом РФ в Канаде.

Ранее в Кремле рассказали, когда назначат нового посла России в США.