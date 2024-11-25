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Эксперт оценил слова Бауэра о невозможности нахождения войск НАТО на Украине

Политолог Бовт: Запад ведет против России информационную войну

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Virginia Mayo/AP

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о том, что без ядерного оружия войска альянса якобы уже выгнали бы Россию с территории Украины. По мнению эксперта, такие манипуляции — часть информационной войны, которая развязана Западом против РФ.

«Неслучайно [украинский лидер Владимир] Зеленский уделяет такое большое внимание пиару. Он на этом немало заработал дивидендов и военной помощи, и финансовой тоже. И теперь эти же методы информационных вбросов в СМИ, по большей части, я уверен, целенаправленных, <...> играют роль давления на противника. В данном случае, на нас, на Россию», — сказал Бовт.

Он добавил, что информация в наше время — это мощное оружие, которым пользуются все стороны конфликта.

12 ноября Бауэр заявил, что НАТО не вводит войска на территорию Украины, поскольку у России есть ядерное оружие. Он подчеркнул, что РФ обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

До этого кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее глава НАТО признал сложное положение Украины на фронте.

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