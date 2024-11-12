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В США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину

Адмирал США Бауэр: НАТО не вводит войска на Украину из-за ядерного оружия России

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НАТО не вводит войска на территорию Украины, поскольку у России есть ядерное оружие. Об этом сообщает URA.RU.

Глава военного комитета альянса Роб Бауэр считает, что без ядерного оружия войска НАТО якобы бы уже выгнали Россию с территории Украины.

«Я уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и выгнали их», — сказал он.

Бауэр подчеркнул, что РФ обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

Накануне Медведев, комментируя в своем Telegram-канале ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что разрешение Германии на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России может привести к ядерной войне.

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее в Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.

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