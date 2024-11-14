Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО заявили о необходимости дальнейшего продолжения поставок оружия Киеву

Генсек НАТО Рютте: военная помощь необходима Украине для стабилизации фронта

close
Mikko Stig/Reuters

Североатлантический альянс должен обеспечить поставки оружия Киеву, чтобы украинская армия прекратила отступать. Об этом, ссылаясь на выступление генерального секретаря НАТО в Варшаве Марка Рютте, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина постоянно теряет территории, и военная помощь необходима для стабилизации фронта и последующего контрнаступления для возвращения Киевом потерянного.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Украине обещанные истребители МиГ-29 без предварительных гарантий безопасности своего воздушного пространства от НАТО.

В тот же день глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами