В НАТО заявили о необходимости дальнейшего продолжения поставок оружия Киеву

Североатлантический альянс должен обеспечить поставки оружия Киеву, чтобы украинская армия прекратила отступать. Об этом, ссылаясь на выступление генерального секретаря НАТО в Варшаве Марка Рютте, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина постоянно теряет территории, и военная помощь необходима для стабилизации фронта и последующего контрнаступления для возвращения Киевом потерянного.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Украине обещанные истребители МиГ-29 без предварительных гарантий безопасности своего воздушного пространства от НАТО.

В тот же день глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией.