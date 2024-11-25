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В Кремле обвинили команду Байдена в обострении ситуации на Украине

Песков: команда Байдена продолжает обострять ситуацию на Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа твердит о необходимости урегулирования вооруженного конфликта на Украине, в то время как администрация президента Джо Байдена лишь ухудшает ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что команда Трампа уже в декабре приступит к работе с администрацией Байдена над урегулированием конфликта на Украине.

По словам Пескова, из круга сторонников Трампа и тех, кто получит должности в будущей администрации, звучат слова «мир» или «мирный план», совсем иначе обстоят дела с действующей администрацией.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока продолжаются провокационные, эскалирующие действия со стороны администрации Байдена в вопросе украинского конфликта.

«Это та реальность, с которой мы сталкиваемся. Вы знаете, что президент [РФ Владимир Путин] неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — добавил представитель Кремля.

До этого Песков заявлял, что вряд ли сейчас нужно обсуждать теории заговоров, рассуждениям о том, что Байден и Трамп заодно по ситуации с Украиной, это станет известно в третьей декаде января.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.

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