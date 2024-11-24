Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали теорией заговоров рассуждения о сотрудничестве Байдена и Трампа

Песков назвал теорией заговоров рассуждения о том, что Байден и Трамп по Украине заодно

close
Brian Snyder/Reuters

Вряд ли нужно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп заодно по ситуации с Украиной, это станет известно в третьей декаде января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Теория заговоров — это удел, наверное, тех, кто может это обсуждать, мы с вами вряд ли можем обсуждать такие теории», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что пока неизвестно, будет ли Трамп продолжать политику Байдена по Украине.

Песков также заявил, что уходящая команда Байдена продолжает усиливать напряженность, так как она представляет собой партию, ориентированную на военные действия.

Сегодня стало известно, что администрация Байдена после победы на выборах Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от такого шага.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами