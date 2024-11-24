В Кремле назвали теорией заговоров рассуждения о сотрудничестве Байдена и Трампа

Вряд ли нужно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп заодно по ситуации с Украиной, это станет известно в третьей декаде января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Теория заговоров — это удел, наверное, тех, кто может это обсуждать, мы с вами вряд ли можем обсуждать такие теории», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что пока неизвестно, будет ли Трамп продолжать политику Байдена по Украине.

Песков также заявил, что уходящая команда Байдена продолжает усиливать напряженность, так как она представляет собой партию, ориентированную на военные действия.

Сегодня стало известно, что администрация Байдена после победы на выборах Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от такого шага.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.