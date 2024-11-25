Желание получить доступ к полезным ископаемым Украины стало самой аморальной причиной поддержки конфликта со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х, комментируя слова сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что Вашингтон нацелился на ресурсы Украины.

«Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем войну», — написал Дэвис.

По его словам, сенатор Грэм наивен, если полагает, что Россия позволит США взять ресурсы Украины под свой контроль.

4 ноября газета The New York Times написала, что президент Украины Владимир Зеленский может продать полезные ископаемые республики стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам во время потенциальных переговоров с Дональдом Трампом. 9 сентября норвежский профессор и политолог Гленн Дизен высказывал точку зрения, что Соединенные Штаты инициировали конфликт на Украине ради ценных ресурсов республики.

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.