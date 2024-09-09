Норвежский профессор и политолог Гленн Дизен заявил, что Соединенные Штаты инициировали конфликт на Украине ради ценных ресурсов республики. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Вашингтон руками Киева пытается ослабить своего стратегического соперника, а также получить под контроль ископаемые на сумму $12 трлн на Украине.

«Поэтому в качестве «помощи» Украине были устроены переворот, чистка в ее политическом аппарате, СМИ и культуре, фальсификация выборов, начало войны и срыв мирных соглашений», — написал Дизен.

Эксперт полагает, что США всегда стремились использовать Украину в качестве тарана против России и получить доступ к «золотой жиле» республики в виде ценных ископаемых.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины почти не осталось источников дохода, ее казна пуста. Поэтому украинские власти пытаются вернуть Донбасс, поскольку более половины ресурсной базы полезных ископаемых приходится на регион.

Медведев высказал мнение, что Запад, который спонсирует Украину, заинтересован в возвращении долга, и именно доступ к полезным ископаемым может компенсировать потоки денег, чтобы их получить.

Ранее в МВФ начали пересмотр программы финансирования Украины.